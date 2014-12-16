Латвія зафіксувала військовий корабель-розвідник РФ поблизу своїх вод

Про це повідомляє ZN.UA.

"Збройні сили 16 грудня на відстані 8,5 морських миль у виключній економічній зоні Латвії від територіальних вод країни зафіксували розвідувальний корабель ВМС РФ "Юрій Іванов", - йдеться в повідомленні відомства в Twitter.

Armed Forces on 16 DEC in LV EEZ 8,5 nmi from territ. waters spotted RU Navy's Yury Ivanov-class intelligence collection ship. - NBS (@Latvijas_armija) December 16, 2014

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Це вже не перший такий випадок у цьому місяці. Так, 7 грудня, у Балтійському морі на відстані 2,6 морських милях від кордону Латвії був помічений корабель ВМС Росії.