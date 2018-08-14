"Все завалилося просто зверху до низу, неначе блискавка вдарила": очевидець розповів про обвал мосту в Генуї

Наразі місцева влада перевіряє версію про блискавку, яка могла стати причиною обвалу мосту. Відомо, що на момент трагедії у Генуї йшов дощ.

Один з водіїв, який уник падіння з генуезького мосту, що обвалився у вівторок, розповів журналістам про те, як відбулася катастрофа.

Його свідчення наводить італійське видання La Stampa, передає "Європейська правда". "Я бачив це на власні очі. Міст обвалився за якихось 20 метрів (від машини)", - запевнив журналістів водій на ім'я Річчі, який їхав мостом у момент обвалу.

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"Я під враженням – я бачив, як все завалилося просто зверху до низу, неначе блискавка вдарила, - розповів він. - Спочатку розсипалась центральна колона (одна з опор мосту), потім усе інше". Видання уточнює, що наразі місцева влада перевіряє версію про блискавку. Відомо, що на момент трагедії у Генуї йшов дощ.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв обвалу мосту в Італії зросла до 22 людей.