Пентагон збільшив військову присутність біля російських кордонів

Про це заявив представник Пентагону РИА Новости у відповідь на заяву Національного центру управління обороною Росії про зростання числа польотів ВПС США і НАТО біля російських кордонів.

“Нинішні зусилля європейського командування США в рамках операції "Атлантична рішучість" є демонстрацією нашої прихильності колективній безпеці НАТО, довготривалому миру і стабільності в регіоні, конкретно в світлі російського втручання в Україні», - заявив представник оборонного відомства США.

Він також повідомив, що на початку російської агресії проти України США негайно зробили кроки, щоб показати солідарність з союзниками по НАТО.

Читайте такожНАТО Пентагон просить направити в східну Європу додаткові війська

Зокрема, було збільшено повітряну, наземну і морську присутності в регіоні. Також було розширено і збільшено за терміном заплановані раніше вчення.

"Ми єдині в наших зусиллях і завданняхі ми продовжуємо закликати Росію припинити дестабілізуючі дії на сході України, припинити окупацію та анексію Криму і поважати Мінські угоди", - заявив представник Пентагону.