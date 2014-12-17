Росія утримує в СІЗО близько 30 українських полонених - адвокат Савченко

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це українським журналістам у Москві повідомив адвокат української льотчиці Надії Савченко Марк Фейгін.

"З того що нам відомо від правозахисників і деяких українських громадян, родичів тих, хто опинився в полоні під Іловайськом і був переданий до Росії, ми знаємо, що йдеться про три десятки людей", - сказав він.

За словами Фейгіна, серед цих 30 українських полонених, які утримуються в російських СІЗО, військовослужбовці різних "парамілітарних утворень", військовослужбовці Збройних сил України і регулярних частин.

Читайте такожСавченко збирається продовжувати голодування мінімум до 22 грудня"Вони перебувають в різних слідчих ізоляторах. Це підтверджує ряд правозахисних організацій, які займаються їхньою долею", - сказав він і відзначив, що в цій ситуації українське МЗС має звернутися до російського МЗС, звернутися до слідчого комітету стосовно осіб, які притягнуті у кримінальній справі, за якою проходить також Савченко, і зажадати представити цей список громадян України.

За його словами, успіх у справі Савченко стане прецедентом і сприятиме звільненню решти українських військовополонених.