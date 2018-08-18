Компанія Маска попросила Білий дім скасувати підвищені мита на товари з Китаю

У Boring Co. попередили, що закупівля компонентів з підвищеними тарифами завдасть фінансовий збиток компанії і призведе до затримок робіт.

Компанія Ілона Маска Boring Co., яка займається прокладкою тунелів, попросила Білий дім скасувати підвищені мита на деякі компоненти обладнання, які вона закуповує в Китаї.

Про це йдеться в листі компанії, повідомляє Дождь з посиланням на Bloomberg.

У Boring Co. попередили, що закупівля компонентів за підвищеними тарифами завдасть фінансовий збиток компанії і призведе до затримок робіт. Зокрема, вона просить скасувати підвищені тарифи для ріжучих головок бурів, які виробляє тільки Китай.

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Президент США Дональд Трамп в липні підвищив тарифи на імпорт деяких товарів із Китаю на загальну суму 34 мільярди доларів. Він пояснив це необхідністю більш справедливих умов в торгівлі з цією країною.

Boring Co. у травні просила адміністрацію США не вносити необхідні їй компоненти в список товарів, для яких тарифи підвищать, але безуспішно, нагадує Bloomberg.

Boring Co. виграла конкурс на розвиток системи підземного транспорту в Чикаго і зараз обговорює умови проекту з містом. Також компанія проектує тунель від Вашингтона до Нью-Йорка. Для цих проектів компанія не планувала залучати гроші держави, але підвищення тарифів на необхідні їй товари можуть змінити її потреби у фінансуванні, зазначає агентство.