Маску надали дозвіл на будівництво тунелю в Чикаго

Джерела повідомляють, що весь проект повинен коштувати менше $1 мільярда.

Мер Чикаго Рам Емануель оголосив про вибір бурової компанії Ілона Маска для створення і експлуатації швидкісної транзитної лінії між міжнародним аеропортом О'Хара і центром міста.

Поїздка з аеропорту повинна зайняти приблизно 12 хвилин, пише "Новое время".

Компанія планує перевозити пасажирів з використанням електричних транспортних засобів в нових підземних тунелях. Проект буде повністю фінансуватися компанією, без залучення коштів платників податків. За договором Маск буде отримувати всі доходи від транзитних зборів і реклами. Джерела повідомляють, що весь проект повинен коштувати менше $1 мільярда.

"Якщо ви подивитеся на історію Чикаго... кожен раз, коли ми були новатором в області транспорту, ми захопили майбутнє", - сказав Емануель в інтерв'ю.

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Тепер в місті почнуться переговори за контрактом "один на один" з The Boring Company, після чого угода буде представлена до міської ради. Офіс Емануеля надав кілька подробиць про те, що очікується від The ​​Boring Company.

Кожний транспортний засіб буде перевозити до 16 пасажирів, а також їх багаж, і буде відходити від О'Хара і від блоку 37 в центрі Чикаго. The Boring Company планує стягувати відносно невисоку плату за проїзд. Цей преміальний сервіс повинен коштувати менше, ніж поточні послуги таксі та прокату авто. Компанія планує використовувати незавершену підземну транзитну станцію на блоці 37 і створити нову станцію в О'Хара. Конкретний маршрут буде названий під час переговорів за контрактом.