Понад 20 людей постраждали в результаті пожежі в будинку під Парижем
В комуні і північному передмісті Парижа Обервілі сталася пожежа у триповерховому будинку, в результаті якого постраждали більше 20 людей
Як повідомляє РБК з посиланням на Le Parisien, не менше 22 осіб, в їх числі п'ятеро дітей, постраждали в результаті займання.
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Також серед постраждалих опинилися 10 поліцейських, які увійшли в будівлю, щоб врятувати жителів, які не могли самостійно покинути приміщення через сильний вогонь.
Видання повідомляє, що семеро людей перебувають у важкому стані. Про характер їхніх травм не повідомляється.
До ліквідації пожежі були залучені близько 80 пожежників. Даних про загиблих поки не надходило.
Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон повідомив у Twitter, що рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Він привітав «зразкову» роботу пожежників і поліцейських, які, за його словами, почали негайно діяти для забезпечення безпеки жителів.
Раніше УНІАН повідомляв, що на північному заході Лондона в районі Вест Гемпстед загорілася елітна п'ятиповерхівка. Вогонь гасили близько сотні рятувальників.