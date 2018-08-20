Понад 20 людей постраждали в результаті пожежі в будинку під Парижем

Повідомляється, що семеро людей перебувають у важкому стані, про характер їх травм не повідомляється.

В комуні і північному передмісті Парижа Обервілі сталася пожежа у триповерховому будинку, в результаті якого постраждали більше 20 людей

Як повідомляє РБК з посиланням на Le Parisien, не менше 22 осіб, в їх числі п'ятеро дітей, постраждали в результаті займання.

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Також серед постраждалих опинилися 10 поліцейських, які увійшли в будівлю, щоб врятувати жителів, які не могли самостійно покинути приміщення через сильний вогонь.

Видання повідомляє, що семеро людей перебувають у важкому стані. Про характер їхніх травм не повідомляється.

До ліквідації пожежі були залучені близько 80 пожежників. Даних про загиблих поки не надходило.

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон повідомив у Twitter, що рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Він привітав «зразкову» роботу пожежників і поліцейських, які, за його словами, почали негайно діяти для забезпечення безпеки жителів.

Раніше УНІАН повідомляв, що на північному заході Лондона в районі Вест Гемпстед загорілася елітна п'ятиповерхівка. Вогонь гасили близько сотні рятувальників.