У Лондоні спалахнула елітна багатоповерхівка: близько сотні рятувальників гасили пожежу (фото)

11:42, 26 липня 2018
Світ
380 0
Пожежа у Лондоні / REUTERS

Як повідомляє BBC, з будівлі було евакуйовано близько 50 осіб. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Причина займання наразі не відома. За попередніми даними, пожежа почалася в квартирі на четвертому поверсі.

"Квартира була сильно пошкоджена вогнем, і велика частина даху теж була зруйнована", - сказав керівник пожежної станції Клейнтон Мюррей.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2017 року у Лондоні згорів 24-поверховий житловий будинок. Жертвами пожежі стали щонайменше 79 осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Британія#пожежа#Лондон