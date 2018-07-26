У Лондоні спалахнула елітна багатоповерхівка: близько сотні рятувальників гасили пожежу (фото)
11:42, 26 липня 2018Світ
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З будівлі було евакуйовано близько 50 осіб.
Пожежа у Лондоні / REUTERS
На північному заході Лондону у районі Вест Гемпстед загорілася елітна п'ятиповерхівка. Вогонь гасили близько сотні рятувальників.
Як повідомляє BBC, з будівлі було евакуйовано близько 50 осіб. Постраждалих внаслідок пожежі немає.
Причина займання наразі не відома. За попередніми даними, пожежа почалася в квартирі на четвертому поверсі.
"Квартира була сильно пошкоджена вогнем, і велика частина даху теж була зруйнована", - сказав керівник пожежної станції Клейнтон Мюррей.
Як повідомляв УНІАН, влітку 2017 року у Лондоні згорів 24-поверховий житловий будинок. Жертвами пожежі стали щонайменше 79 осіб.
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