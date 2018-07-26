У Лондоні спалахнула елітна багатоповерхівка: близько сотні рятувальників гасили пожежу (фото)

З будівлі було евакуйовано близько 50 осіб.

На північному заході Лондону у районі Вест Гемпстед загорілася елітна п'ятиповерхівка. Вогонь гасили близько сотні рятувальників.

Як повідомляє BBC, з будівлі було евакуйовано близько 50 осіб. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Причина займання наразі не відома. За попередніми даними, пожежа почалася в квартирі на четвертому поверсі.

"Квартира була сильно пошкоджена вогнем, і велика частина даху теж була зруйнована", - сказав керівник пожежної станції Клейнтон Мюррей.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2017 року у Лондоні згорів 24-поверховий житловий будинок. Жертвами пожежі стали щонайменше 79 осіб.