У США військовий вертоліт екстрено приземлився на парковці бару

Пілот був змушений екстрено сісти через несприятливі погодні умови.

Важкий військово-транспортний вертоліт Boeing CH-47 Chinook здійснив екстрену посадку на парковці бару в американському місті Фестус, штат Міссурі.

Про це повідомляє телеканал fox2now.

Читайте такожУ США впавши медичний вертоліт з критичним пацієнтом на борту (фото)

Інцидент стався близько 14.00 за місцевим часом (21.00 за київським). Вертоліт приземлився біля бару Taytro's, який розташований між шосе А і шосе 61.

Пілот був змушений екстрено сісти через несприятливі погодні умови. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Зазначається, що група з чотирьох військових вертольотів прямувала з Каліфорнії в Коннектикут, проте через сильні пориви вітру та дощу один з них був змушений здійснити екстрену посадку.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Красноярському краї Росії впав вертоліт Мі-8. На борту було 18 осіб, попередньо всі вони загинули.