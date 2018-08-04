У Росії розбився вертоліт Мі-8 з 18 людьми на борту, всі загинули (відео)

Перед падінням Мі-8 зачепив інший вертоліт.

У Красноярському краї Росії впав вертоліт Мі-8. На борту було 18 осіб, попередньо, всі вони загинули.

Як повідомляється в Telegram-каналі Mash, вертоліт перевозив робітників вахтовиків.

Зазначається, що перед падінням Мі-8 зачепив інший вертоліт.

"Машини вилітали один за одним: перший вертоліт злетів в 9:29, другий — в 9:43. Приблизно через 10 хвилин Мі-8 зачепив лопатями вантаж першого вертольота. На борту іншої машини ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

У штабі з ліквідації наслідків НС повідомили, що на місці катастрофи вертольота виявили два бортові самописці, передає ТАСС.

"Знайдено обидві чорні скриньки. Вони будуть передані фахівцям Міждержавного авіаційного комітету", - сказало джерело.

Слідчий комітет вже відкрив кримінальне провадження за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, повітряного, морського та внутрішнього водного транспорту і метрополітену").

Як повідомляв УНІАН, 11 липня в Польщі поблизу населених будинків впав вертоліт, загинули дві людини.