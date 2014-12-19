В Індонезії закрили аеропорт через виверження вулкана

07:17, 19 грудня 2014
Світ
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Влада Індонезії закрила аеропорт у місті Тернате на однойменному острові через виверження вулкана Гамалама.

REUTERS

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство "Сіньхуа".

Також влада країни попередила авіакомпанії про необхідність уникати небезпечний район.

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Виверження вулкана Гамалама на острові Тернате у провінції Північне Малуку почалося в ніч з 18 на 19 грудня. Район лиха в радіусі 3,5 км від вулкана оголошено евакуаційної зоною.

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