Санкції США проти РФ діятимуть, доки вона не змінить свою політику – радник Трампа

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон сьогодні у Києві зустрівся з президентом України Петром Порошенком.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон запевняє, що санкції Сполучених Штатів Америки проти Російської Федерації діятимуть, доки вона не змінить свою політику.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві після зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

"Стосовно санкцій США проти Росії: насправді санкції залишаються чинними і будуть залишатися в дії до доти, доки не буде необхідних змін у російській поведінці", - наголосив Болтон.

При цьому він нагадав, що впродовж останніх декількох тижнів США запровадили нові обмежувальні заходи, які стосувалися незаконних операцій щодо ведення бізнесу з Північною Кореєю, а також розглядають запровадження санкцій через отруєння «Новачком» екс-полковника російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Британії.

Болтон зауважив, що у справі Скрипалів Росія може уникнути запровадження санкцій лише якщо впродовж 90 днів міжнародні експерти підтвердять, що Росія припинила виробництво хімічної зброї.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Держдепартамент США анонсував введення санкцій проти РФ через отруєння Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері.