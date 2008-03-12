Володимир Огризко висловив подяку Франції

На перше півріччя цього року заплановано візит до України Президента Франції Ніколя САРКОЗІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, сьогодні у Франції міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО провів переговори з дипломатичним радником Президента Франції Ж.-Д.ЛЕВІТОМ.

У ході бесіди було обговорено принципові аспекти взаємодії сторін у контексті пошуків обопільно прийнятних формул підтримки французькою стороною європейських та євроатлантичних спрямувань України.

В.ОГРИЗКО висловив вдячність французькій стороні за підтримку євроінтеграційних спрямувань нашої держави і новій ініціативи вищого керівництва Франції з визначення концептуально нового статусу України у відносинах з ЄС.

Сторони відзначили помітне зростання двосторонніх контактів, у тому числі – високого і найвищого рівнів. У цьому контексті було підкреслено, що паризькі зустрічі президентів, які відбулися 5 жовтня минулого року і 20 лютого цього року, є етапними подіями у двосторонніх відносинах.

Були також обговорені конкретні питання, пов’язані з запланованим на перше півріччя цього року візитом до України Президента Франції Н.САРКОЗІ, та візитом до Франції Президента України Віктора ЮЩЕНКА у вересні цього року для участі у саміті Україна-ЄС.

Співрозмовники висловили спільну позитивну оцінку стану і перспектив двостороннього торговельно-економічного співробітництва, зокрема – на міжгалузевому рівні.

Також сьогодні міністр закордонних справ України зустрівся з головою Комісії у закордонних справах, з питань оборони ті збройних сил Сенату Французької Республіки сенатором Ж. де РОАНОМ.

В.ОГРИЗКО поінформував французького сенатора про внутрішньополітичну ситуацію в Україні та окреслив зовнішньополітичні пріоритети нашої держави – європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Сторони обговорили питання щодо євроатлантичної інтеграції України, зокрема перспективи запрошення нашої держави до ПДЧ щодо НАТО. Французький сенатор засвідчив підтримку України в її європейському та євроатлантичному спрямуванні. Ж. де РОАН наголосив на важливості проведення у цьому зв’язку масиву заходів всередині України задля представлення громадськості об’єктивної інформації про суть і завдання НАТО.

Сенатор поцікавився також ситуацією щодо Придністровського врегулювання, підкресливши важливість відновлення переговорного процесу з цього питання у форматі „5+2”. Ж. де РОАН відзначив важливу роль України в питанні Придністровського врегулювання.