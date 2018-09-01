Російська розвідка була впевнена, що Трамп у неї «на гачку» - AP

Таку заяву зробив старший адвокат департаменту юстиції США Брюс Ор.

Старший адвокат департаменту юстиції США Брюс Ор заявив, що російська розвідка була впевнена в тому, що президент США Дональд Трамп у неї «на гачку».

Про це повідомляє Associated Press.

За словами Ора, таку інформацію два роки тому йому повідомив колишній британський шпигун, інформатор ФБР Крістофер Стіл. Відзначається, що під час зустрічі Ор також дізнався про переговори між представниками виборчого штабу Трампа та російськими чиновниками.

Читайте такожТрамп захотів брати участь у розслідуванні справи про листування Клінтон

Представники Республіканської партії стверджують, що юрист перевищив свої повноваження, неодноразово зустрічаючись з інформатором.

Раніше повідомлялося, що юристи Трампа розробляють власну доповідь щодо «російської справи».