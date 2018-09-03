У Бразилії згорів головний музей країни (фото)
04:36, 03 вересня 2018Світ
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За даними телеканалу, в результаті пожежі ніхто не постраждав.
REUTERS
У бразильському місті Ріо-де-Жанейро згорів Національний музей Бразилії, який є найстарішим науковим закладом країни. Про це повідомляє Globo.
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За даними телеканалу, в результаті пожежі ніхто не постраждав. Як зазначається, колекція музею налічує до 20 млн експонатів.
За попередньою інформацією, всі експонати музею були знищені пожежею.
Національний музей Бразилії був відкритий в 1818 році королем Португалії Жоао VI.
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