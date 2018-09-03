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У Бразилії згорів головний музей країни (фото)

04:36, 03 вересня 2018
Світ
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REUTERS

У бразильському місті Ріо-де-Жанейро згорів Національний музей Бразилії, який є найстарішим науковим закладом країни. Про це повідомляє Globo.

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За даними телеканалу, в результаті пожежі ніхто не постраждав. Як зазначається, колекція музею налічує до 20 млн експонатів.

За попередньою інформацією, всі експонати музею були знищені пожежею.

Національний музей Бразилії був відкритий в 1818 році королем Португалії Жоао VI.

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Теги: #музей#Бразилія