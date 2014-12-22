Литовський політик: Україна - приклад у прагненні до гідності, в Росії цього немає

Литовський політик Вітаутас Ландсбергіс назвав ситуацію в Україні війною на виснаження.

Про це повідомляє Delfi.

"Ця війна на виснаження, щоб замучити, затопити кров'ю, це рани, що кровоточать, яким не дозволять зажити, зриватимуть всі пов'язки, щоб Україна кровоточила, доки, можливо, не дай Бог, не помре від цієї муки", - сказав Ландсбергіс про ситуацію в Україні.

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При цьому політик відзначив, що Україна стає нацією.

"Це насильство з боку Росії створює Україну, викликає опір, причому гідний опір - за гідність. Хтось останнім часом говорив саме про гідні народи, про прагнення до гідності. Україна тут - саме наочний приклад. У Росії цього немає", - наголосив Ландсбергіс.