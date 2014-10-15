Обама сьогодні обговорить ситуацію в Україні з лідерами ЄС

Як повідомляє прес-служба Білого дому, американський президент має намір обговорити з європейськими лідерами ситуацію з поширенням вірусу Ебола, а також боротьбу з бойовиками "Ісламської держави" і кризу в Україні, за інформацією BBC передає Росбалт.

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У вівторок Обама заявив, що світове співтовариство докладає недостатньо зусиль для боротьби з лихоманкою Ебола і має зробити все для того, щоб запобігти подальшому поширенню смертельного захворювання.

У понеділок американський лідер обговорив зусилля по боротьбі з бойовиками "Ісламської держави" з президентом Франції Франсуа Олландом. Франція разом з іншими країнами раніше приєдналася до авіаударів по позиціях джихадистів.

В ході конференції в середу Обама, як повідомляє Білий дім, також має намір обговорити зусилля по стимулюванню Росії у цілях реалізації угоди з Україною про припинення вогню, досягнутої в ході зустрічі в Мінську.