Інцидент з сміттєвозом в Глазго не був терактом - поліція
Інцидент в шотландському місті Глазго, де в понеділок вантажівка-сміттєвоз врізалася в натовп на різдвяному ринку і збила на смерть шість осіб, не був терористичним актом.
Про це заявив у понеділок увечері помічник головного констебля (голови) поліції Шотландії Уейн Моусон, який керує західним округом, до складу якого входить Глазго, передає ТАСС.
"Розслідування трагічної події на площі Джордж-сквер триває. Ми можемо підтвердити, що цей інцидент не був пов'язаний з тероризмом", - повідомив Моусон.
Трагедія сталася в самому центрі найбільшого міста Шотландії, поруч з залізничним вокзалом, готелем "Міленіум" та галереєю сучасного мистецтва. На площі Джордж-сквер напередодні Різдва працює святковий ярмарок.
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За словами очевидців, сміттєвоз вилетів на майдан на великій швидкості, стикаючись з іншими машинами і збиваючи перехожих. Некерована машина проїхала 300 м і зупинилася, лише коли врізалася в будівлю готелю.
Загинули шість осіб, які потрапили під вантажівку, ще вісім були госпіталізовані з травмами, в тому числі водій сміттєвоза. Його ім'я не називається.
Причина, з якої сміттєвоз виїхав на площу, точно не відома. Однак, за повідомленням британських ЗМІ, водієві стало погано з серцем, і він втратив керування.