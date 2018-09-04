Повідомляється про загибель 9 людей, у тому числі п'ятьох дітей. Поранення отримали 20 осіб.

Російська авіація завдала бомбових ударів по житлових масивах у сирійській провінції Ідліб.

Бомбардуванню піддаються також позиції загонів сирійської опозиції на північному заході Сирії, повідомляє агентство Анадолу.

Сьогодні бомбових ударів зазнали захід Ідліба і північ Хами, в тому числі населені пункти Джісір аш-Сугурі, Бісенкул, Гані, Іннеб, Сирманія, Кефеєдін, Джанудійє і Зейзун.

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Повідомляється про загибель 9 осіб, в тому числі п'яти дітей. Поранення отримали 20 осіб.

Війна в Сирії розпочалася у березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

За даними ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені залишити свої домівки. 4,8 мільйона осіб знайшли притулок за межами країни.