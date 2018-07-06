ОЗХЗ підтвердила використання хлору в сирійській Думі

Також в ОЗХЗ підготували доповіді і про можливе застосування хімічної зброї в районі міста Алеппо.

Організація по забороні хімічної зброї підтвердила використання хлору під час хімічної атаки в сирійському місті Дума 7 квітня.

Про це йдеться у попередній доповіді організації, передає ТАСС.

"Результати [аналізу] показали відсутність слідів нервово-паралітичних речовин або продуктів їх розпаду в зразках з навколишнього середовища або плазмі крові, взятої у постраждалих. Однак у зразках, зібраних в двох місцях, виявлені хлорвмісні органічні речовини", - повідомили в ОЗХЗ.

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Також там підготували доповіді і про можливе застосування хімічної зброї в районі міста Алеппо 30 жовтня та 13 листопада 2016 року. Там ОЗХЗ не змогла встановити хімічну речовину, яка могла застосовуватися в якості зброї.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією гуманітарних організацій, у ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. Тоді загинули десятки людей, сотні - звернулися в лікарні. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти.

Сирія і Росія заперечують інформацію про «хімічної атаки» і називають її «інсценуванням». Натомість країни Заходу покладають відповідальність за можливу атаку на сирійський уряд і особисто президента Асада.