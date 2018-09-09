У Нью-Йорку відкрили зруйновану під час терактів 11 вересня станцію метро

У назві станції є відсилання до того, що вона була частиною Всесвітнього торгового центру, а також вулиці Кортландт, яка знаходилася над станцією метро.

У Нью-Йорку, через 17 років після терактів 11 вересня 2001 року, відкрили станцію метро Cortlandt Street, яка була розташована під хмарочосами Всесвітнього торгового центру (ВТЦ).

Про це повідомляє CBC News з посиланням на Муніципальне транспортне агентство (MTA), передає РБК.

Як зазначає телеканал, станція була зруйнована, коли впали вежі ВТЦ. Частина уламків від цих зруйнованих будівель провалилася під землю в метро. В ході ремонтних робіт була повністю відновлена стеля і перекладені 365 м колій. Станція метро також перейменована і носить назву WTC Cortlandt (World Trade Center - пер. з англ Всесвітній торговий центр).

The new WTC Cortlandt station on the 1 line now is open to the public. It's fully accessible, has fewer columns easier for customer flow, and is also air-tempered to keep you cooler on hot days. pic.twitter.com/A5DaiBb06w — NYCT Subway (@NYCTSubway) September 8, 2018

MTA повідомило, що в назві станції є відсилання до того, що вона була частиною Всесвітнього торгового центру, а також вулиці Кортландт, яка знаходилася над станцією метро, коли вона була відкрита в 1918 році. Згодом вулицю прибрали через будівництво ВТЦ у 1960-х роках.

Нова станція обладнана кондиціонером. Крім того, на станції встановлено арт-об'єкт «Хор» художника Енн Хемілтон, який являє собою мозаїку з текстом декларації незалежності США і Загальної декларації прав людини, повідомляється на сайті MTA.

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Нагадаємо, 11 вересня 2001 року в хмарочоси Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку з інтервалом 17 хвилин врізалися два літака Боїнг-767, керовані терористами-смертниками. В результаті - обидві вежі впали, викликавши серйозні руйнування прилеглих будинків.

Третій літак був спрямований у будівлю Пентагону, але безуспішно. Четвертий розбився в штаті Пенсільванія.

Крім 19 терористів, в результаті атак загинули більше 3 тисяч осіб, близько 6 тисяч були поранені, 24 - зникли без вісті. Практично всі загиблі були цивільними особами. Під завалами загинули представники 115 національностей. Серед жертв теракту були і 12 вихідців з України.