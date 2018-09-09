Росія здійснила серію кібератак на енергетичні мережі Британії - ЗМІ

Згідно з інформацією, кібератаки здійснювалися на енергетичні мережі, телекомунікаційні системи та медіа-організації.

Служба військової розвідки Російської Федерації провела серію кібератак на енергетичні мережі Великої Британії.

Про це повідомляє видання The Telegraph. Згідно з інформацією, кібератаки здійснювалися на енергетичні мережі, телекомунікаційні системи та медіа-організації.

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Як повідомив керівник Національного центру кібербезпеки Великої Британії (NCSC) Кіаран Мартін, відколи в жовтні 2016 року була створена його організація, РФ неодноразово атакувала життєво важливу британську інфраструктуру, намагаючись "підірвати міжнародну систему".

Також повідомляється, що протягом поточного року співробітники NCSC відреагували більш ніж на 600 подібних інцидентів.

Раніше група хакерів РФ напала на німецькі телеканали.