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У Британії хочуть запровадити чотириденний робочий тиждень

14:58, 10 вересня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Independent.

Френсіс О'Грейді у понеділок виступить із промовою на 150-му щорічному конгресі профспілок в Манчестері, у якій закличе "використати силу технологій", аби дати працівникам змогу працювати чотири дні на тиждень.

"У XIX столітті профспілки боролися за восьмигодинний робочий день. У XX столітті ми отримали право на два вихідних і оплачувану відпустку. Я вірю, що в XXI ми зможемо домогтися чотириденного робочого тижня з гідною оплатою", - буде йтися у промові О'Грейді.

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О'Грейді зазначить, що зараз компаніям час використовувати технології "для більш справедливого розподілу матеріальних благ, а не дозволяти верхівкам забирати все собі".

Як приклад компанії, прибутки якої розподіляються нерівномірно, О'Грейді наведе Amazon.

Розслідування газети Sunday Mirror засвідчили, що на складах компанії у Британії робочий тиждень подекуди триває 55 годин, що призводить до значної перевтоми працівників.

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Теги: #Великобританія#робочий тиждень