У Британії хочуть запровадити чотириденний робочий тиждень
Генеральний секретар Федерації британських профспілок Френсіс О'Грейді закликала скоротити робочий тиждень до чотирьох днів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Independent.
Френсіс О'Грейді у понеділок виступить із промовою на 150-му щорічному конгресі профспілок в Манчестері, у якій закличе "використати силу технологій", аби дати працівникам змогу працювати чотири дні на тиждень.
"У XIX столітті профспілки боролися за восьмигодинний робочий день. У XX столітті ми отримали право на два вихідних і оплачувану відпустку. Я вірю, що в XXI ми зможемо домогтися чотириденного робочого тижня з гідною оплатою", - буде йтися у промові О'Грейді.
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О'Грейді зазначить, що зараз компаніям час використовувати технології "для більш справедливого розподілу матеріальних благ, а не дозволяти верхівкам забирати все собі".
Як приклад компанії, прибутки якої розподіляються нерівномірно, О'Грейді наведе Amazon.
Розслідування газети Sunday Mirror засвідчили, що на складах компанії у Британії робочий тиждень подекуди триває 55 годин, що призводить до значної перевтоми працівників.