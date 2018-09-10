США збираються пригрозити Міжнародному кримінальному суду санкціями і переслідуванням

У Вашингтоні дають зрозуміти, що не хочуть, аби суд виносив будь-які рішення проти американців.

США збираються сьогодні зайняти жорстку позицію проти Міжнародного кримінального суду, погрожуючи йому санкціями, якщо він почне розгляд розслідувань військових злочинів, скоєних американськими солдатами в Афганістані.

Відповідну заяву зробить радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон під час виступу перед «Федералістською спільнотою» у Вашингтоні. Це буде перша його велика промова з дня приєднання до адміністрації, пише Reuters.

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«США зроблять все необхідне, щоб захистити наших громадян і наших союзників від несправедливого переслідування цим нелегітимним судом», - йдеться в промові Болтона, текст якої є в розпорядженні інформаційної агенції.

Радник президента США також збирається сказати, що Держдепартамент оголосить про закриття представництва «Організації визволення Палестини» (PLO) у Вашингтоні через занепокоєння палестинськими спробами просунути розслідування Міжнародного кримінального суду проти Ізраїлю.

Палестинська сторона вважає, що намір закрити представництво PLO – це ще один прояв тактики тиску з боку адміністрації Трампа, яка вже скоротила фінансування організації ООН з питань палестинських біженців, а також лікарень у Східної Єрусалимі.

В тексті промови Болтона йдеться про те, що адміністрація Трампа «завдасть удар у відповідь», якщо Міжнародний кримінальний суд відкриє розслідування військових злочинів, які американські солдати і агенти розвідки могли скоїти під час війни в Афганістані. Якщо це все одно станеться, Вашингтон може заборонити суддям і прокурорам організації перетинати кордон США і обкласти санкціями будь-які їхні кошти в межах американської фінансової системи. Більше того, Болтон збирається пригрозити міжнародним суддям і прокурорам, що вони самі можуть стати підсудними в судах США.

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«Ми не будемо співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом. Ми не будемо допомагати йому і не приєднаємося до нього. Ми дозволимо Міжнародному суду померти. Зрештою, зважаючи на всі наміри і цілі, суд вже мертвий», - йдеться в промові Болтона.

Видання нагадує, що США не ратифікували Римський статут, на основі якого з 2002 року функціонує Міжнародний кримінальний суд. Тогочасний президент Джордж Буш-молодший виступав проти створення суду. Його наступник Барак Обама зробив деякі кроки на зустріч співпраці з міжнародним органом.

«Ми збираємося зробити певні кроки в Раді безпеки ООН, щоб обмежити широкі повноваження суду і підтвердити, що у Міжнародного кримінального суду немає юрисдикції над американцями і іншими союзними народами, які не ратифікували Римський статут», - йдеться в промові Болтона.