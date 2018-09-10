Конкурс «Міс Америка» вперше відбувся без виходу в купальниках (відео)

Заповітна кришталева корона, а також право на стипендію на загальну суму 50 тисяч доларів дісталися Ніа Імані Франклін з Нью-Йорка.

В Атлантік-Сіті, штат Нью-Джерсі, минулої неділі відбувся конкурс краси "Міс Америка".

Організатори конкурсу "Міс Америка" скасували дефіле в купальниках. Своє рішення скасувати цю частину шоу вони пояснили тим, що тепер учасниць будуть оцінювати не стільки зовнішність, скільки за особистими характеристиками. У зв'язку з цим в цей раз організатори назвали змагання "Міс Америка 2.0".

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Заповітна кришталева корона, а також право на стипендію на загальну суму 50 тисяч доларів дісталися Ніа Імані Франклін з Нью-Йорка. Корону дівчині урочисто вручила переможниця конкурсу "Міс Америка-2018" - Кара Мунд зі штату Північна Дакота.

Конкурсантка намагалася здивувати членів журі виконанням попурі з опери "Богема". Франклін зі сцени розповіла, що важливу роль в її житті зіграло мистецтво, особливо музика.

Друге місце на конкурсі зайняла представниця штату Массачусетс, третє - Флориди, четверте - Луїзіани, п'яте - Коннектикуту.