Зараз Микита Михалков відновлюється після операції.

Російський режисер Микита Михалков справді переніс операцію, передає РИА «Новости» з посиланням на прес-службу Михалкова.

«Микита Сергійович дійсно деякий час тому переніс планову операцію у зв'язку зі старою спортивною травмою», — розповіли представники режисера.

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Зараз Микита Міхалков відновлюється після операції.

Раніше сценарист Олександр Адабашьян розповів, що Микита Михалков знаходиться в лікарні після операції. Дочка Микити Михалкова Надія додала, що причин всерйоз турбуватися про його здоров'я немає.

Нагадаємо, Михалков неодноразово підтримував політику Путіна. Також виступав його довіреною особою в двох президентських кампаніях. Виступав на підтримку окупантів в Україні.