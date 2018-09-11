Режисер Микита Михалков потрапив на операційний стіл
14:12, 11 вересня 2018Світ
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Зараз Микита Михалков відновлюється після операції.
Михалков переніс операцію / Фото УНІАН
Російський режисер Микита Михалков справді переніс операцію, передає РИА «Новости» з посиланням на прес-службу Михалкова.
«Микита Сергійович дійсно деякий час тому переніс планову операцію у зв'язку зі старою спортивною травмою», — розповіли представники режисера.
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Зараз Микита Міхалков відновлюється після операції.
Раніше сценарист Олександр Адабашьян розповів, що Микита Михалков знаходиться в лікарні після операції. Дочка Микити Михалкова Надія додала, що причин всерйоз турбуватися про його здоров'я немає.
Нагадаємо, Михалков неодноразово підтримував політику Путіна. Також виступав його довіреною особою в двох президентських кампаніях. Виступав на підтримку окупантів в Україні.
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