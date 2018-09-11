этот материал доступен на русском

Режисер Микита Михалков потрапив на операційний стіл

14:12, 11 вересня 2018
Світ
927 0
Михалков переніс операцію / Фото УНІАН

«Микита Сергійович дійсно деякий час тому переніс планову операцію у зв'язку зі старою спортивною травмою», — розповіли представники режисера.

Читайте такожВиступаючий від імені Путіна Міхалков впав і потрапив до лікарні

Зараз Микита Міхалков відновлюється після операції.

Раніше сценарист Олександр Адабашьян розповів, що Микита Михалков знаходиться в лікарні після операції. Дочка Микити Михалкова Надія додала, що причин всерйоз турбуватися про його здоров'я немає.

Нагадаємо, Михалков неодноразово підтримував політику Путіна. Також виступав його довіреною особою в двох президентських кампаніях. Виступав на підтримку окупантів в Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #режисер