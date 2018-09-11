У США посміялися над російськими військовими і показали кадри їхніх "провалів" (відео)

Підбірка Business Insider включає інцидент, що стався в серпні в Курську, коли танк Т-34, переміщаючись на платформу після параду на честь 75-річчя перемоги на Курській дузі, впав з навантажувача та інші.

Видання Business Insider підготував добірку з декількох роликів, на яких показано різні інциденти з російської бойовою технікою, насамперед танками Т-34 і Т-72.

Також на відео можна зауважити білоруський танк, який врізався в стовп, і російський корабель.

Підбірка Business Insider включає інцидент, що стався в серпні в Курську, коли танк Т-34, переміщаючись на платформу після параду на честь 75-річчя перемоги на Курській дузі, впав з навантажувача. Випущена в 1943 році машина, доставлена з Ленінградської області, очолювала колону військової техніки.

«Виникає питання: що відбувається з російськими військовими? Погане навчання? Недбалість? Велика кількість військових парадів, де можливі аварії та в достатку присутні камери? Чиста випадковість? Або все перераховане відразу?» — задається риторичними питаннями видання.