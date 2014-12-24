Вербувальник російських бойовиків зізнався, що відправляє їх на Донбас в гумконвоях

Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню Єкатеринбург online, пише Українська правда.

За його словами, відправкою найманців в Україну він зайнявся "після Майдану, ще до приєднання Криму".

"Мені тоді ветерани самі подзвонили:"Що там діється ?! Поїхали, треба наводити порядок! "Я взяв час все зважити. А вони не стерпіли і зірвалися, на свій страх і ризик. Є гарна приказка - якщо бардаку неможливо запобігти, то його треба очолити. Після цього я почав готувати першу групу в Крим", - розповів Єфімов.

"Першопрохідцями були хлопці з Ханти-Мансійська - ветерани спецназу, козаки. Вони самі підготували вахтовий ГАЗ-66, три джипи на дутих колесах і екіпірувалися. Все зробили на свої гроші. Забрали мене і поїхали ... Коли дісталися до Керчі, я все організував - передав хлопців відповідальним хлопцям, які прив'язали їх до бази, і в результаті вони стали "ввічливими людьми", - сказав він.

Раніше Росія і кримська псевдовлада заявляла, що це кримчани.

"Коли Крим уже став Росією, повернулися назад. З того моменту я серйозно став займатися відправкою добровольців в Україну, у тому числі в Луганськ і Донецьк", - зізнався Єфімов.

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За його словами, добровольці пишуть йому заяву: "Прошу надати підтримку в напрямку мене для надання допомоги народу Новоросії, що бореться".

"Разом із заявою людина заповнює анкету з даними - хто він, звідки, де служив, який бойовий досвід ... Після розгляду заявки проводимо співбесіду. Якщо людина нам підходить, я включаю його до складу групи на відправку. Всім таким людям видаємо "путівку добровольця". Саме добровольця, а не ополченця. Це офіційний папір з печаткою фонду, щоб нам не прив'язали потім найманство", - сказав він.

"З червня я відправив шість груп по 15-30 людей в Донецьк і дві групи по 30 осіб в Луганськ ... спецназ і еліта їде в Донецьк. Козацтво і новачки, без бойового досвіду - в Луганськ", - сказав він.

"Відправляю не тільки я - ще цим займаються організації афганців, чеченців. Повністю перекрити потік виїжджаючих добровольців, звичайно, не можна: кордон відкритий", - сказав він.

Єфімов сподівається, що зможе виплачувати зарплату російським бойовикам

"Зараз навіть є неофіційні нормативи по зарплаті. Як мені розповідали пятигорські козаки, десь платять: 60-90 тисяч рублів на місяць отримує рядовий склад, 120-150 тисяч старший склад. Зараз кажуть, до 240 тисяч зарплата зросла ... Я вважаю, що треба людям платити. Все-таки вони ризикують життям. За допомогою зарплати можна залучати на війну професіоналів", - сказав він.

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Відповідаючи на питання, як добровольці добираються на Донбас, Єфімов сказав: "У перший раз вони їхали під виглядом Червоного хреста. Отримували від місцевого відділення папери, що ми супровід. Коли доїхали, люди там залишилися. Їм дали зброю і поставили бойові завдання".

"Зараз так само вантажимо хлопців у машину з гуманітарною допомогою і відправляємо. Їдуть в середньому на місяць. Деякі у відпустку, деякі, ймовірно, заробити. Я їх прошу не говорити мені, скільки вони отримують, - мене це не хвилює", - сказав він.