Папа Римський закликав вірян до ніжності та милосердя

09:44, 25 грудня 2014
Світ
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Під час служби на Різдво Папа Римський Франциск закликав вірян світу виявляти більше ніжності та милосердя. У Віфлеємі про необхідність жити у мирі заявив латинський Патріарх Єрусалима.

REUTERS

Виступаючи у ніч на четвер, 25 грудня, з традиційною Різдвяною месою перед тисячами вірян у соборі Святого Петра у Ватикані, Папа Римський Франциск закликав світ до більшої ніжності і милосердя.

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"Чи є у нас мужність, щоб прийняти проблеми і труднощі, які стоять перед нами, з ніжністю? Чи ми надаємо перевагу безособистісним рішенням, які можуть бути більш ефективними, але їм не вистачає тепла Євангелія", - цитує главу Римо-католицької церкви агентство AFP, сообщает DW.

Напередодні Різдва, 24 грудня, понтифік розмовляв по телефону з біженцями, що проживають недалеко від іракського міста Ербіль, у підконтрольному курдам районі. За його словами, у ці дні він особливо багато думав про літніх людей та дітей. "Я разом з вами, усім серцем разом з вами", - цитує Франциска агентство AFP.

Про необхідність жити в мирі говорив і Патріарх Єрусалима латинського обряду Римо-католицької церкви Фуад Туаль. Під час нічної меси у Віфлеємі він заявив, що всі віруючі "іудеї, мусульмани, християни та друзі повинні жити разом у рівності та взаємній повазі". Патріарх очолив традиційну процесію від Яффських воріт Єрусалима до базиліки Різдва Христового у Віфлеємі. За даними міністерства туризму Ізраїля, на яке посилається агентство dpa, очікується, що під час різдвяних свят Святу землю відвідає близько 70 тисяч іноземних туристів.

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