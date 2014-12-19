Папа Римський каже, що "піде в дім Отця" через два-три роки

Як повідомляє видання The Local про це він сказав на зустрічі зі спортсменами та офіційними представниками італійського національного олімпійського комітету, передає Украінська правда.

"Дорогі друзі, найкращі побажання Риму щодо Олімпійських ігор 2024 року. Мене тоді тут не буде. Нехай Господь благословить всіх вас і ваші родини" - сказав він.

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Це вже не вперше 78-річний папа Франциск натякнув на те, що він не довго збирається бути на чолі католицької церкви.

"Я намагаюся думати про свої гріхи помилки, щоб не впасти в погорду. Тому що знаю: це триватиме недовго, два або три роки, і тоді я піду в дім Отця" - сказав він, відповідаючи на питання, як він справляється зі своєю популярністю.