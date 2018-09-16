Британія не зможе ввести нові санкції проти Росії до Brexit - ЗМІ

Мова йде про санкції проти Росії через справу Скрипалів.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей не зможе ввести санкції проти Росії через справу Скрипалів до виходу країни зі складу Євросоюзу.

Британське МВС поінформувало Мей про те, що пакет антиросійських санкцій доведеться відкласти до Brexit. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

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Як зазначається, мова йде про поправку Магнітського, яка не буде введена в дію до виходу Британії з ЄС.

Раніше повідомлялося, що Британія обговорить з союзниками розширення антиросійських санкцій через справу про отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.