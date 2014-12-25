Через витік нафти в Чорне море в російському Туапсе ввели режим НС

У місті Туапсе, що в Краснодарському краї РФ, введено режим надзвичайної ситуації через розлив нафти, передає Lenta.ru з посиланням на портал органів влади Краснодарського краю.

Як повідомив під час робочої зустрічі з губернатором краю Олександром Ткачовим глава Туапсинського району Володимир Либанев, минулої ночі у зв'язку з аварією на трубопроводі «Тихорецьк - Туапсе-2» в Туапсе пройшло засідання комісії з надзвичайних ситуацій, і було введено режим НС.

Ліквідацією забруднення займаються близько 330 осіб і десятки одиниць техніки. На даний час вдалося прибрати близько 90 відсотків розлитої нафти. «Роботи в морі ускладнює шторм - хвиля зараз сягає двох-трьох метрів», - розповів Либанев. Він стверджує, що коли погода покращиться, нафтові плями будуть повністю прибрані з акваторії.

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На місці події працюють співробітники Росприроднагляду і прокуратури. Причини аварії і розмір збитків ще належить уточнити. Слідів нафти на пляжах на даний час не виявлено. Також, за інформацією Росприроднагляду, не відбулося забруднення джерел питної води.

Розлив нафти біля села Грєчєскоє Туапсинського району стався вночі з 24 на 25 грудня. В результаті розгерметизації трубопроводу «Тихорецьк - Туапсе-2» у річку Туапсе і в акваторію Чорного моря потрапило близько 8,4 кубометра нафти. Трубопровід, що належить компанії «Черномортранснефть», було пошкоджено при проведенні аварійно-рятувальних робіт. Для недопущення розливу нафтопродуктів на річці були виставлені бонові загородження.