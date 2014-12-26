У Малайзії через повені евакуювали вже понад 100 тисяч осіб

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інформаційне агентство БЕРНАМА.

Найбільш серйозна ситуація, як і раніше, складається в штаті Келантан, при цьому в штаті Паханг обстановка за останню добу різко погіршилася - там число вимушених переселенців перевищило 35 тис.

Прем'єр-міністр країни Наджиб Тун Разак розпорядився збільшити допомогу постраждалим, а також уважно стежити за ситуацією для недопущення людських жертв. Напередодні мінфін схвалив виділення понад $14 мл в якості допомоги п'яти найбільш постраждалим штатам.

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Разом з тим глава уряду визнав, що рятувальники не завжди встигають вчасно евакуювати місцевих жителів, оскільки деякі населені пункти виявляються повністю відрізаними в результаті перевищення допустимого рівня води в річках або ж нельотної погоди для вертольотів.

В даний час в регіоні настав сезон дощів, проте їх інтенсивність стала рекордною за останні роки.