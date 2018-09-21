У Росії шестеро українців потрапили до лікарні після ДТП у Воронезькій області (відео)

Українці отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Воронезькій області Російської Федерації госпіталізовано шістьох українців, які проживають на окупованій частині Луганської області.

Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

За словами дипломата, посольство України отримало інформацію від МНС РФ по Воронезькій області, що 20 вересня на автодорозі місцевого значення Ліски-Острогоржск зіткнулися автомобіль Opel з українським номерним знаком та автобус з російським реєстраційним номером.

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«Отримали поранення різного ступеня тяжкості шість громадян України», - повідомив Погорельцев.

Також він додав, що наявна інформація, що всі постраждалі громадяни України є жителями тимчасово окупованої території Луганщини.

За словами дипломата, українців було госпіталізовано до лікарень, де їм надається медична допомога. «Посольство готове надати усе необхідне сприяння. Наразі проводиться робота із з'ясування додаткової інформації - адреси реєстрації, паспортні дані і т.д. Визначається коло питань, з яких потрібна допомога», - сказав Погорельцев.