Індонезія припинила пошуки зниклого літака AirAsia

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на News Asia. "Ніяких слідів рейсу QZ8501 не виявлено. Пошуки припинені через настання темряви", - йдеться в повідомленні мінтрансу Індонезії.

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Відзначається, що завтра почнуться пошуки о 6 ранку за місцевим часом, можливо, раніше, якщо погода сприятиме.

Літак авіакомпанії AirAsia, що здійснював рейс з індонезійської Сурабаї у Сінгапур, втратив зв'язок з наземними службами в Джакарті сьогодні вранці. На борту літака перебували 155 пасажирів (більшість - індонезійці) і 7 членів екіпажу. Пошукові роботи тривали у водах біля острова Белитунг.