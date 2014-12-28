На палаючому поромі Norman Atlantic виявлений загиблий, 2 людини поранені

Про це повідомило міністерство національної оборони Греції, передає ТАСС. Національність загиблого не повідомляється. В даний час рятувальники евакуювали з порома 156 осіб.

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Незважаючи на серйозне погіршення метеоумов, рятувальні роботи в зоні лиха пасажирського лайнера-порома будуть тривати всю ніч, повідомила міністр оборони Італії Роберта Пінотті.

Італійські ЗМІ оприлюднили дані про те, що пором, який під прапором Італії прямував з грецького порту Патри в італійський порт Анкона, нещодавно пройшов профілактичний контроль. Власникам судна було рекомендовано збільшити кількість рятувальних засобів на борту і надано строк - 60 днів.

Оглядачі вказують, що настання сутінків і дуже велика кількість прибулих судів різних країн і відомств істотно ускладнюють координацію рятувальних робіт.

Раніше повідомлялося, що великий десантний корабель-амфібія ВМС Італії San Giorgio вийшов з порту Бріндізі і направляється в південну частину Адріатичного моря, де терпить лихо пором.

Як повідомляв УНІАН, пожежа виникла вранці на пасажирському круїзному лайнері-поромі, який під прапором Італії прямував з грецького порту Патри в італійський порт Анкона. Судно знаходиться в 33 милях на північний схід від італійського міста Отранто і в 12 милях від албанського порту Влера.