Біля берегів Греції загорівся автомобільний пором із 411 пасажирами на борту

Автомобільний пором, на борту якого знаходяться 411 пасажирів і 55 членів екіпажу, загорівся в ніч на неділю в 33 морських милях від грецького острова Отоні (Othonoi). Як передає Lenta.ru з посиланням на Reuters, виникла пожежа у вантажному відсіку, де знаходяться 222 автомобіля.

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Капітан наказав пасажирам евакуюватися, однак, за деякими даними, шлюпок на всіх не вистачає. На допомогу порому вирушили три судна.

Пором Norman Atlantic ходить під прапором Італії, він вийшов з порту Ігуменіца на західному узбережжі Греції в італійський порт Анкона. Екіпаж на судні - італійський.