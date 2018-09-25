Мей і Трамп обговорять Brexit на полях ГА ООН

Крім виходу Великобританії зі складу Європейського союзу (ЄС), лідери держав проведуть переговори про хімічну зброю і міжнародні відносини.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей має намір обговорити Brexit із президентом США Дональдом Трампом під час свого візиту на 73-ю Генеральної асамблеї (ГА) ООН.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні особи Британії. Джерело агентства зазначило, що торговельні відносини країн після Brexit стануть однією з тем переговорів Трампа і Мей.

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Крім виходу Великобританії зі складу Європейського союзу (ЄС), лідери держав проведуть переговори про хімічну зброю і міжнародні відносини.

«У них є тверда прихильність ідеї укладення хорошої угоди про вільну торгівлю між Британією та США після нашого виходу [ЄС]», — підсумувало джерело.

Раніше повідомлялося, що лейбористи мають намір голосувати проти плану Мей по Brexit.