Хілларі Клінтон зіграла у комедійному серіалі

Екс-держсекретарь США Хілларі Клінтон зіграла роль свого двійника в одному з нових епізодів американського комедійного серіалу "Мерфі Браун".

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Про це повідомляє Variety. За сценарієм Клінтон приходить на телеканал до головної героїні Мерфі Браун, щоб влаштуватися на роботу секретарем. Жінка зовні є повною копією знаменитого політика, навіть назвалася іменем Хіларі Клінтон.

Вона пояснює здивованому роботодавцю, що її часто плутають з екс-держсекретарем, але її ім'я пишеться з однією літерою "л" (англійською ім'я Клінтон пишеться як Hillary).

Під час співбесіди роботодавець з'ясовує, що героїня "протягом чотирьох років працювала секретарем в одній дуже великій організації", а також "безумовно має досвід роботи з електронною поштою".

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