Президент Сербії піде до Путіна за порадою через загострення ситуації в Косово

Президент Сербії хоче зустрітися з Путіним та попросити підтримки.

Президент Сербії Александар Вучич під час наступної зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним хоче обговорити ситуацію в Косово і Метохії та попросити його підтримки.

Про це він заявив у розмові з сербськими журналістами 29 вересня, предає ТСН з посиланням на RTS.

Вучич зауважив, що вже сповістив про складну ситуацію посла Російської Федерації, посла США та інших.

"Через два дні у мене буде зустріч із президентом Путіним, ми поговоримо про всі важливі питання для Сербії, звичайно, пріоритетом буде ситуація в Косово і Метохії. Ми повідомимо президента Путіна про все, що відбувається, і будемо просити його підтримки на всіх міжнародних форумах, просити його ради, немає жодного сумніву”, - сказав Вучич.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи буде він, як президент Сирії Башар Асад, просити Росію про військову допомогу, Вучич заявив, що зробить все, щоб зберегти мир у регіоні.

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Нагадаємо, що на початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.

29 вересня Президент Сербії Александар Вучич дав наказ привести армію країну у повну бойову готовність після активізації косовських спецпризначенців неподалік сербських кордонів.