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Британія надішле 800 військових до Норвегії для стримування Росії

16:50, 30 вересня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляє The Telegraph, про це заявив британський міністр оборони Гевін Вільямсон.

Лондон робить цей крок у рамках "стратегії оборони Арктики" від російської загрози.

Таким чином Велика Британія відреагує на активність Москви в арктичному регіоні, яка зросла останніми роками.

Зокрема, за словами Вільямсона, Росія відновила роботу над військовими базами, що залишилися з часів СРСР і збільшила активність підводних човнів в регіоні до рівня, близького до того, який був за часів "холодної війни". У зв'язку з цим британська влада бачить необхідність продемонструвати свою присутність в Арктиці і захищати свої інтереси в цьому регіоні.

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Крім британців на новій військовій базі розмістяться військовослужбовці Норвегії, США та Нідерландів, сказав Вільямсон. У жовтні й листопаді будуть проведені найбільші з часів "холодної війни" військові навчання НАТО.

У них братимуть участь 40 тисяч солдатів і офіцерів з 30 країн Альянсу і їхніх партнерів, а також 130 літаків, 70 кораблів і понад 10 тисяч транспортних засобів. Під час маневрів буде відпрацьовуватися сценарій вторгнення біля берегів Норвегії.

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Теги: #Росія#НАТО#Велика Британія