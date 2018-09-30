Британія надішле 800 військових до Норвегії для стримування Росії

За словами глави Міноборони країни, Росія відновила роботу над військовими базами, що залишилися з часів СРСР і збільшила активність підводних човнів в регіоні до рівня, близького до того, який був за часів "холодної війни".

Велика Британія 2019 року перекине 800 військовослужбовців на нову військову базу на півночі Норвегії.

Як повідомляє The Telegraph, про це заявив британський міністр оборони Гевін Вільямсон.

Лондон робить цей крок у рамках "стратегії оборони Арктики" від російської загрози.

Таким чином Велика Британія відреагує на активність Москви в арктичному регіоні, яка зросла останніми роками.

Зокрема, за словами Вільямсона, Росія відновила роботу над військовими базами, що залишилися з часів СРСР і збільшила активність підводних човнів в регіоні до рівня, близького до того, який був за часів "холодної війни". У зв'язку з цим британська влада бачить необхідність продемонструвати свою присутність в Арктиці і захищати свої інтереси в цьому регіоні.

Читайте такожГолова МЗС Британії пояснив, чому Росії не буде комфортно у світі

Крім британців на новій військовій базі розмістяться військовослужбовці Норвегії, США та Нідерландів, сказав Вільямсон. У жовтні й листопаді будуть проведені найбільші з часів "холодної війни" військові навчання НАТО.

У них братимуть участь 40 тисяч солдатів і офіцерів з 30 країн Альянсу і їхніх партнерів, а також 130 літаків, 70 кораблів і понад 10 тисяч транспортних засобів. Під час маневрів буде відпрацьовуватися сценарій вторгнення біля берегів Норвегії.