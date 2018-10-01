﻿Глава МЗС Британії назвав Євросоюз "в'язницею"

Європейські лідери ризикують перетворити Євросоюз на в'язницю, яку інші країни захочуть покинути, заявив міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Гант.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Гант назвав Європейський союз "в'язницею" і порівняв його із СРСР.

Про це він заявив на щорічній конференції Консервативної партії в Бірмінгемі, пише видання "Гордон" з посиланням на Independent.

За словами Ганта, європейські лідери ризикують перетворити ЄС на в'язницю, яку інші країни захочуть покинути. Він також пообіцяв боротися за вихід Великобританії з Євросоюзу. Гант підкреслив, що Брюссель намагається "тримати клуб разом", караючи водночас "члена, який іде".

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"Що сталося з довірою й ідеалами європейської мрії? ЄС було створено для захисту свободи. Саме Радянський Союз не давав людям вийти", – додав глава британського МЗС.

Гант зазначив, що якщо Євросоюз буде тримати своїх учасників силою, "бажання вибратися не знизиться, буде посилюватися, і ми не будемо єдиним в'язнем, який захоче втекти".

Він також звернувся до Євросоюзу з проханням не плутати британської ввічливості з британською слабкістю.

Референдум про вихід Великобританії з ЄС відбувся 23 червня 2016 року. Згідно з його результатами, 51,9% британців проголосували за вихід країни зі спільноти, 48,1% – хотіли залишитися у ЄС.

Офіційна процедура виходу Британії з ЄС стартувала 29 березня 2017 року і триватиме два роки.