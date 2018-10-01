Лондон пригрозив Росії "високою ціною" за хімзброю та пообіцяв "прикрити мережу ГРУ"

Джеремі Хант заявив про плани Лондона "прикрити мережу ГРУ".

Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант пригрозив Росії "високою ціною", якщо та й надалі порушуватиме міжнародні правила.

Про це глава МЗС Сполученого Королівства заявив у неділю, 30 вересня, передає DW.com.

"Якщо ви намагаєтеся залякати цю країну, якщо застосовуєте хімічну зброю, якщо не граєте за міжнародними правилами, ціна завжди буде дуже високою", - застеріг очільник британського зовнішньополітичного відомства, цитує агенція новин Reuters.

Крім того, Хант заявив про плани Лондона "прикрити мережу ГРУ".

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері.

Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Організацією із заборони хімічної зброї підтверджено висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр безпеки Великої Британії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.

Крім того, Організація із заборони хімічної зброї підтримала висновки Британії, що таку саму хімічну нервово-паралітичну речовину було застосовано при отруєнні Дони Стерджесс і Чарльза Роулі в Еймсбері, як і при отруєнні Скрипалів.