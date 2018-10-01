У США мисливець мало не загинув через падіння на нього туші вбитого ведмедя

Мисливці підстрелили ведмедя, поміченого на одному з хребтів, після чого вбита туша скотилася по схилу, збираючи за собою скелясті камені.

Мисливець Вільям Маккормік з Анкоріджа в американському штаті Аляска потрапив в реанімацію в результаті падіння на нього туші вбитого ведмедя.

Як повідомляє місцеве видання Anchorage Daily News, 28-річний Маккормік і 19-річний Захері Теннісон полювали на ведмедя в районі озера Картер на захід від перевалу Муз Пас. Мисливці підстрелили ведмедя, поміченого на одному з хребтів, після чого вбита туша скотилася по схилу, збираючи за собою скелясті камені.

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Маккормік отримав важкі травми в результаті падіння на нього каміння і ведмедя. Теннісон не постраждав і викликав рятувальників за допомогою навігаційного пристрою з технологією супутникового зв'язку.

Військові рятувальники доправили Вільяма Маккорміка до реанімації у важкому стані.