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Путін і Трамп опинилися на дні рейтингу довіри європейців - опитування

09:53, 02 жовтня 2018
Світ
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Дональд Трамп і Володимир Путін / REUTERS

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Такий висновок робиться в дослідженні Pew Research, ґрунтуючись на опитуванні жителів 25 країн. У дослідженні визначали відношення до п'яти світових лідерів: німецького канцлера Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона, голови КНР Сі Цзіньпіна, а також Трампа та Путіна.

У сформованому рейтингу першу сходинку займає Меркель. 52% відсотки опитаних відповіли, що довіряють канцлеру Німеччини.

На другому місці закріпився Еммануель Макрон: йому довіряє 42% респондентів.

А от китайський, російський та американський лідери отримали більше негативних відгуків, ніж позитивних. При цьому найгіршим у рейтингу став Трамп, йому не довіряють 70% опитаних.

Путіну не вірять 62 % респондентів, а китайському лідеру - 56%.

Pew Research Center

Ставлення європейців до Трампа разюче негативне, особливо порівняно з рейтингами, отриманими його попередником під час перебування у влади. Дослідження, проведене в чотирьох європейських країнах з 2003 року, показує чітку картину сприйняття американських президентів.

Джордж Буш, чия зовнішня політика була непопулярна в Європі, отримав низькі рейтинги під час свого президентства, у той час як у Барака Обами, який користувався сильним схваленням в цих чотирьох країнах під час його перебування на посаді, було навпаки. Після виборів 2016 року довіра до американського президента впала, а рейтинги Трампа нагадували рейтинги Буша під кінець його другого терміну.

Як повідомляв УНІАН, журналіст заявив, що середньостатистичний росіянин розлюбив президента РФ Володимира Путіна.

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Теги: #рейтинг#Дональд Трамп#Володимир Путін