У польському ресторані заборонили вхід прихильникам Путіна

Великий плакат з написом «Прихильникам Путіна вхід заборонений» повішали на дверях ресторану «Мала Україна» на вулиці Святоянській у польському місті Ґдиня.

Як передає Радіо Свобода, про це повідомляє мерія Ґдині на своїй офіційній сторінці.

За словами співробітника ресторану Вадима Сікерка, жителі міста підтримують ініціативу.

«Я не зустрівся ще з негативними коментарями. Ми в нашому ресторані обслуговуємо всіх без огляду на національність. Вхід не дозволений тільки прихильникам Путіна», – сказав Сікерко.

Оголошення у Ґдині про заборону входу до ресторану прихильникам політики російського президента Володимира Путіна у Польщі не перше. Біля входу до ресторану Piaskownica у польському курортному місті Сопот кілька днів тому також вивісили оголошення, що у цьому ресторані росіян не обслуговують, але тільки тих, «хто підтримує диктатора Путіна».

Читайте такожПутін визнаний "Людиною року" за перетворення РФ в центр корупції та бандитизму«Це моя форма протесту щодо того, що зараз відбувається. Росіяни атакують незалежну Україну. Я вважаю, що потрібно бути солідарним з нашим східним сусідом», – наголосив один із співробітників ресторану Ян Германович.

На думку ж мера міста Сопот Яцика Карновского, все ж «не можна звинувачувати всіх росіян в агресії Путіна».