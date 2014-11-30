Охлобистін заявив про готовність воювати за "ДНР"

Про це повідомляє кореспондент ОстроВа.

Охлобистін в донецькому кінотеатрі «Зірочка» заявив, що незабаром в Донецьк приїдуть й інші російські зірки. Зокрема, звучали імена Гаріка Сукачова і Ольги Кормухіною.

Він також привіз із собою подарунок для бойовика "ДНР" з Росії Арсена Павлова на прізвисько «Моторола» - пляшку з алкоголем. Його дружині Охлобистін вручив шубу.

Російський актор заявив, що має намір завершити зйомки в серіалі «Інтерни» і повернутися в лоно церкви.

«А якщо церква не візьме - приїду сюди (в самопроголошену ДНР - ред.). Я кандидат у майстри спорту зі стендової стрільби... Я дуже посидющий і невимогливий - го, що є», - сказав він.

На вигук когось із бойовиків: «Візьмемо!», Охлобистін відповів: «Я з задоволенням».

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Раніше в Донецьк приїжджали російський співак Йосип Кобзон, який співав разом з «головою ДНР» Олександром Захарченком, і російський актор Михайло Пореченков, який стріляв у касці з написом «Преса» у бік українських військових в аеропорту Донецька.