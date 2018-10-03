Безпека у Чорному морі є пріоритетом для НАТО - генсек

У НАТО стурбовані нарощуванням воєнного потенціалу РФ у Чорному морі.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що безпека у Чорному морі є пріоритетом для НАТО.

Про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі після засідання Комісії НАТО-Грузія на рівні міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Ми також стурбовані нарощуванням Росією воєнного потенціалу у регіоні Чорного моря. Безпека у Чорному морі є пріоритетом для НАТО та Грузії. Ми співпрацюємо разом тут тісніше, ніж будь-коли раніше", - заявив Столтенберг.

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У зв'язку з цим він повідомив, що Альянс допомагає у підготовці військовослужбовців берегової охорони Грузії, сприяє більшій взаємодії військово-морських сил Альянсу та Грузії, також триває співпраця між Об'єднаним морським оперативним центром Грузії та Морським командуванням НАТО.

"Сьогодні союзники знову заявили про повну підтримку суверенітету, безпеки і територіальної цілісності Грузії. Ми закликаємо Росію припинити визнавати Абхазію та Південну Осетію та вивести її сили з цих регіонів Грузії", - заявив Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що Росія значно посилила свою військову присутність в окупованому Криму.