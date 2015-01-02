ЗМІ: В Литві викрили російську шпигунську мережу на авіабазі НАТО

Про це повідомляє мережеве видання Atlantic Сouncil, зазначаючи, що затримання відбулося ще в середу, 31 грудня, пише Українська правда.

Офіційно висунуте звинувачення у шпигунстві на користь закордонної спецслужби.

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Литовський підполковник Відамантас Раклєвічус заявив в коментарі агенції ТАСС, що серед затриманих є латвійский офіцер, який був відряджений на натівську авіабазу, з якої велася координація польотів винищувачів альянсу над Балтикою.

"Спецслужби проінформували мене про його затримання", - заявив підполковник.

Служба новин Дельфі повідомляє також про затримання декількох інших шпигунів, які збирали та передавали отриману інформацію.