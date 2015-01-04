ЗМІ: У Німеччині допускають вихід Греції з єврозони

Про це повідомив журнал Der Spiegel з посиланням на джерело в Берліні, передає Новое Время.

Згідно з наявною в розпорядженні видання інформацією, канцлер Ангела Меркель і міністр фінансів Вольфганг Шойбле, вважають, що єврозона переживе вихід Греції з єдиного валютного простору.

У Берліні вважають, що економіка ЄС вже достатньо зміцніла, і зможе мінімізувати ризики для відносно слабких країн, таких як Португалія та Ірландія.

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Також, в німецькому уряді впевнені, що у разі перемоги на майбутніх парламентських виборах ліворадикальної партії СІРІЗА на чолі з Алексісом Ціпрасом, вихід Греції з єврозони практично неминучий.

У свою чергу, прес-служба федерального канцлера і Міністерство фінансів Німеччини поки ніяк не прокоментували інформацію видання.

Нагадаємо, що Греція стала однією з основних жертв світової фінансової кризи. Навесні 2010 року економіка країни опинилася на межі дефолту. Євросоюз і МВФ домовилися про виділення Греції фінансової допомоги в розмірі 110 млрд євро за умови введення жорсткої програми економії. Країна повинна була вдатися до скорочення, заморожування заробітної плати, підвищення пенсійного віку і податків. Це викликало в країні масові страйки, протести і заворушення.